“Sono stato derubato mentre aiutavo una tifosa allo stadio San Siro” | la denuncia di un soccorritore

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lo scorso 15 febbraio 2024, al termine della partita tra Milan e Rennes, undella Croce Bianca è. Come ha raccontato a Fanpage.it, si era dovuto spostare per aiutare unaquando qualcuno gli ha portato via lo zaino con pc e iPad.