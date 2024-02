Settimana della Moda di Milano | un debutto delicato e rispettoso | una pioggia di star e le solite certezze

Fedez, Settimana della Moda con Donatella Versace. E Chiara Ferragni ci sarà?

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prima prova per il neodirettore creativo di Moschino, Adrian Appiolaza, in passerella: promosso! Ma nella seconda giornataFashion Week dici sono anche le granitichedell'eleganza di Max Mara ericerca di Prada. E, in più, un trionfo di. Da Sharon Stone in giù