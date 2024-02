(Di giovedì 22 febbraio 2024) Prende il via, a, la Fashion Week dedicataaalle collezioni per il prossimo Autunno-inverno: da Fendi a Etro, da Alberta Ferretti a Diesel, da N° 21 a Roberto Cavalli. Ecco la sintesiprima giornata

La Fashion Week Milano arriva in città e la moda si intreccia indissolubilmente alla bellezza (con i suoi appuntamenti da non perdere !). Le sfilate ... (amica)

nominati on Grande Fratello del 21 febbraio 2024 | 38ima puntata Durante la 38ima puntata del Grande Fratello 2023 immancabile il momento delle ... (superguidatv)

Grande Fratello 21 febbraio: nominati, eliminato e quando va in onda settimana prossima: Continua il dibattito sul possibile nuovo cambio di programmazione del Grande Fratello. Cosa succederà da settimana prossima Le probabilità che cambi ancora uno dei due appuntamenti settimanali del ... quotidiano

Settimana della Moda di Milano: i primi trend, gli appelli al voto, Angelina Mango e la grande assente: Le certezze che ci sono rimaste non sono poi così tante, diciamocelo. Ma tra queste c'è sicuramente quella delle sfilate della Settimana della Moda di Milano, che a ogni metà inoltrata di febbraio ... vanityfair

La Ternana chiama tutti a raccolta per la salvezza: Se c'è un momento per dare un affondo quando l'avversario scopre di più il fianco, è questo. L'avversario, per la Ternana, è la zona pericolosa ... ilmessaggero