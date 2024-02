Sanità | D’Amato Az | “Aumentan i casi di Dengue | urge rendere gratuito il vaccino | è una misura di sanità pubblica”

Sanità: non aumenta il personale, ma il ricorso ai convenzionati

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 22 febbraio 2024) “E’ necessario nel momento in cuio idiilnel nostro paese per chi volesse farlo. L’Oms indica un aumento deie la profilassi è importante anche per evitare complicanze. Ecco perché faccio un appello al ministero affinché si renda fruibile ilche oggi ha un costo abbastanza elevato per il cittadino. Se è un tema diildeve essere fruibile e a carico del servizio sanitario nazionale.” Lo ha dichiarato il responsabile welfare nazionale di Azione, Alessio. Max L'articolo proviene da Italia Sera.