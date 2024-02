«Supersex», il trailer della serie liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Icona,, l’attore porno più famoso, insomma il più celebrato, quello che ha fatto scuola, ispirando altri aspiranti giovani a seguirlo, studiando nella sua Academy, a Budapest, ma facendosi seguire dalle basi, e partendo alla maniera di un tempo, come “un cineasta del porno”.è il protagonista della sua stessa vita, che non ha eguali. Nel rispondere, si commuove un paio volte durante l’incontro riguardo proprio l’attesa serie-evento, Supersex, presentata alla Berlinale come evento speciale (uscirà il 6 marzo su Netflix), dove ad interpretarlo sarà Alessandro Borghi, con, nel cast, anche Jasmine Trinca e Adriano Giannini. “La serie mi rispecchia al 98%, inizialmente pensavo un po’ di meno”, dice. “Avevo dubbi per come certe cose volevano e potevanoraccontate. Poi l’ho ...