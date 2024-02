Replica La Promessa in streaming puntata del 22 febbraio 2024 | Video Mediaset

Replica La Promessa in streaming puntata del 21 febbraio 2024 | Video Mediaset

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Nuovo appuntamento oggi giovedì 22, con la soap spagnola La. Nellaodierna non c’è perdono nel cuore di Beatriz. Martina, nel tentativo di ricucire i rapporti con Beatriz, si avvicina a lei con un gesto di scuse. Tuttavia, il suo tentativo si scontra con un muro di rifiuto: Beatriz non è disposta a perdonare, anzi, minaccia di rovinarle la vita. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis inle trovate qui.