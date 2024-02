Milan ko in Francia ma agli ottavi | al Rennes non basta il 3-2

Il Milan vola agli ottavi di Europa League nonostante la sconfitta: al Rennes non basta il 3-2

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I rossoneri avanzano in Europa League grazie alla vittoria per 3-0 nel match dell'andata a San Siro) - Unfragile in difesa ringrazia il 3-0 dell'andata e passa il turno, accedendodi Europa League, nonostante il ko per 3-2 maturato a. È uno scatenato Bourige

Dopo l’allenamento mattutino, il Milan è partito alla volta di Rennes per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. E Ibra e Moncada… Il Milan è in ... (dailymilan)

Dopo l’allenamento mattutino, il Milan è partito alla volta di Rennes per la gara di ritorno dei playoff di Europa League. E Ibra e Moncada… Il Milan è in ... (dailymilan)

Ecco, di seguito, la time machine di 'ac Milan .com' relativa al ritorno del Milan in Europa League dove lo attende la sfida con il Rennes (pianetamilan)

Florenzi a Milan TV: “Mi sento bene, stasera dovremo essere cattivi”: Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli sarà ospite in Francia per affrontare il Rennes, nel match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. In esclusiva a Milan TV ha parlato ... ilmilanista

Pioli a Sky: “Rennes spingerà da subito, vogliamo andare avanti”: Questa sera alle ore 18:45 il Milan di Stefano Pioli sarà ospite in Francia per affrontare il Rennes, nel match valevole per il ritorno dei playoff di Europa League. In esclusiva a Sky Sport ha ... ilmilanista

Rennes-Milan, dove vederla in TV e streaming su TV8, DAZN o Sky: le formazioni della partita di Europa League: Il Milan di Pioli torna in campo contro il Rennes per il ritorno ... Il Rennes, invece, ha vinto per 3-1 contro il Clermont nell'ultimo turno della Ligue 1. In Francia questa sera sarà vietato ... fanpage