Milan ko 3-2 ma agli ottavi | il tris di Bourigeaud non basta al Rennes

Europa League, il Milan si qualifica agli ottavi di finale se...

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Missione compiuta, seppur a fatica. Ilcade 3-2 aal termine di una partita in cui è stato sempre costretto a inseguire e si prende glidi finale di Europa League pur senza brillare. Di sicuro il 3-0 dell'andata, che garantiva una certa sicurezza al Diavolo, ha inciso sull'andamento del match, ma la serata complessa in terra francese conferma i malanni dei rossoneri, che dopo la sconfitta di Monza (4-2) incassano altri gol – anche se due sono arrivati su rigore – a testimonianza di una difesa da ricalibrare e di equilibri tattici da ritrovare. Di buono, al cospetto della tripletta di, restano così il passaggio del turno e le rotazioni effettuate, che hanno permesso a qualche big di risparmiare minuti preziosi. E soprattutto il quinto gol del 2024 di Jovic, bravo a mettersi subito alle ...

