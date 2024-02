Mercatino francese a Macerata nel 2024: quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Dopo alcuni anni di assenza, torna ail "" che tanto aveva fatto appassionare cittadini e visitatori con i suoi profumi d’Oltralpe. L’iniziativa, che si svolgerà dal 19 al 21 aprile in piazza della Libertà e piazza Vittorio Veneto, è organizzata dall’Associazione commercianti centro storico e prevede l’arrivo in città di oltre 40 bancarelle e circa 50 operatori. “Questa iniziativa, già consolidata in 25 città dell’Italia centro-settentrionale, diventa ora parte integrante del panorama maceratese, portando con sé un’atmosfera vivace e una varietà di proposte commerciali. L’associazione commercianti del centro storico si distingue per il suo costante impegno nel mantenere vivo il cuore della città, contribuendo a consolidarecome un luogo dinamico e accogliente – commentano ...