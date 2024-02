LIVE Rennes-Milan 3-2 | Europa League in DIRETTA | sconfitta per i rossoneri che passano comunque al prossimo turno

LIVE Rennes-Milan 3-2: tripletta di Bourigeaud, due su rigore. Gara riaperta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.42che passa con sofferenza ma senza mai aver paura di non passare, la vittoria all’andata rende il miracolo delpraticamente impossibile nonostante il grande tifo di casa. 96? Finisce la partita,3-2, igrazie al risultato dell’andata di 3-0. 94? Anticipato Blas in area di rigore. 92?che spinge per arrivare al quarto gol. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Tra poco la segnalazione del recupero. 86? Tiro parato da Maignan, tentativo di Salah. 84? Dentro Terracciano, fuori Florenzi nel. 82? Fuori Gouiri, dentro Bertug nel. 80? Fuori Musah, dentro Thiaw nel. 78? ...