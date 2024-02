LIVE – Italia-Turchia 38-32 | qualificazioni Europei 2025 basket DIRETTA

Italia-Turchia diretta: segui la partita di qualificazione agli Europei LIVE

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Ilindi, sfida valida come prima giornata del Gruppo B delleaglidi. La Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta ad accompagnare e sostenere gli Azzurri in questa prima sfida nel lungo percorso, fatto di sei partite in totale, che porta fino alla rassegna continentale che si terrà tra agosto e settembretra Lettonia, Polonia, Finlandia e Cipro. Subito un impegno insidioso per gli uomini di coach Pozzecco, che devono provare a partire bene per poi affrontare al meglio il secondo impegno, contro l’Ungheria, a chiudere questa prima finestra di qualificazione. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 22 febbraio, con Sportface che vi fornirà un...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-7 SCHIACCIATA DI MELLI: PAREGGIO! 5-7 Tarik Biberovic perfetto dall’angolo dopo la rimessa: tripla e nuovo ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Ancora Saybir dal pitturato: +3 turchi a a meno di tre minuti dalla prima sirena! 16-17 Penetrazione di Stefano ... (oasport)

