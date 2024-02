LIVE Italia-Tahiti 4-2 | Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA | Gentilin avvicina gli azzurri alla semifinale

LIVE Italia-Tahiti, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: gli oceanici hanno eliminato Argentina e Spagna

(Di giovedì 22 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-1.49 Parata di Teamotuaitau, che tiene in vita. -1.52 Fallo che vale il giallo per Taiarui. -1.52 Lancio lungo di Casapieri verso Sciacca, che subisce fallo poco dopo la linea di metà campo. -2.18 Goooooooool! Grandissima rovesciata da centrocampo di Josep, che scavalca Jo e porta l’sul +2.4-2. -2.49 Genovali protegge il pallone e va al tiro da centrocampo, senza però riuscire ad impensierire Jo. -3.22 Rimessa laterale per, che sta assediando l’. Glinon riescono a tenere il pallone, per allentare la pressione. -4.02 Rientra Jo, che potrebbe essere un pericolo in più dlunga distanza. -4.09 ...