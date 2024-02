Inter | Inzaghi mescola le carte per la sfida al Lecce

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Simonepuò dare il via alla stagione del turnover all’per portare avanti le due competizioni: ail tecnicoleSimonepuò dare il via alla stagione del turnover all’per portare avanti le due competizioni: ail tecnicole. Diverse novità in vista dellacontro i salentini perché potrebbe esserci la sorpresa Carlos Augusto nei tre difensori, mentre in mezzo al campo possibilità per Frattesi e Asllani. In avanti straordinari per Arnautovic con l’infortunio di Thuram, ma attenzione all’ipotesi Sanchez in coppia con Lautaro.