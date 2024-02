Fedez | nuova casa dopo la rottura con Chiara Ferragni | famoso giornalista conferma l’indiscrezione

Ferragnez separati, cosa succede al patrimonio? Dalla nuova casa extra lusso a Milano (intestata a lei) alle s

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Roberto Alessi, ospite di Alberto Matano durante lapuntata de “La Vita in diretta”, ha svelato nuovi retroscena sullatralaconSi sono lasciati. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore. Ci sono due minori e stiamo parlando di una famiglia che si è tanto amata. Una crisi che li rincorre da diversi anni. In questo modo ha esordito Roberto Alessi che poi ha aggiunto: Sapevo che c’erano già dei problemi, poiha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Sai che le coppie tirano il meglio nel peggio. Pensavo si ...

Oggi a La Vita in Diretta Roberto Alessi ha rivela to che Fedez in queste ore avrebbe trovato una nuova casa dove stare L'articolo Crisi Ferragnez , Roberto ... (novella2000)

Chiara Ferragni e Fedez, matrimonio finito Roberto Alessi a La Vita in Diretta: «Lui ha trovato una nuova casa». Ecco dove: Voci sempre più insistenti sulla rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Sono giorni che circolano rumor sulla presunta crisi coniugale tra il rapper e l'imprenditrice digitale. Dopo alcune settimane di ... leggo

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati: «Lei non era preparata a vederlo andar via di casa». La mamma di lui: «Non voglio dire nulla»: «Mi lascia un po' perplessa la rottura tra Ferragni e Fedez. Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi. A me sembra un'eccezionale operazione di marketing». Così Maria Angela ... leggo

Ferragnez, crisi per la coppia regina dei social: Si intensificano le voci su una crisi di coppia per Chiara Ferragni e Fedez. I due al momento hanno scelto di non ... arriva però"la conferma che il rapper"ha deciso di lasciare il nuovo attico di ... tgcom24.mediaset