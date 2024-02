Europa League | le prime qualificate dai playoff

Le qualificate agli ottavi di Europa League 2024: chi passa il turno e chi gioca gli spareggi

(Di giovedì 22 febbraio 2024) I risultati deidi: ecco chi si è qualificato tra le squadre che sono scese in campo alle 18.45 Non si è giocata solo Rennes-Milan: alle 18.45 sono scese in campo altre 6 squadre per contendersi un posto alla prossima fase dell’. Agli ottavi, con i rossoneri, passa il Benfica, mentre invece Qarabag-Braga e Friburgo-Lens andranno a giocarsela ai tempi supplementari. Di seguito i risultati Friburgo-Lens 1-2 – complessivo 1-2 (28? Costa, 45’+2? Wahi, 67?, 90’+2? Sallai)Rennes-Milan 3-2 – complessivo 3-5 (11?, 54? rig., 68? rig. Bourigeaud, 22? Jovic, 58? Leao)Tolosa-Benfica 0-0 – complessivo 1-2Qarabag-Braga 0-2 – complessivo 4-4 (70? Fernandes, 83? Djalç)

