Detersivi ecologici | come produrli con il fai-da-te

Come fare detersivi naturali in casa - Non sprecare

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Saper produrrein casa è un ottimo sistema per sostenere l’ambiente, sfruttando il potere dei prodotti naturali, e permettersi anche di risparmiare a livello economico. Bastano, a volte, pochi e semplici ingredienti per creare detergenti naturali assolutamente efficaci. Il fai-da-te è, da sempre, un modo creativo, originale e sempre più spesso economico, per creare prodotti efficaci e nella maggior parte non inquinanti. Tale, ad esempio, è lo scopo deiche ciascuno può creare in casa con pochi e semplici ingredienti. Rimedi naturali per il bucato, la casa e anche la cura della persona che permettono di fare bene all’ambiente, riducono gli sprechi e il consumo di prodotti inquinanti (sostanze chimici, in primis) e permettono anche di poter risparmiare in termini economici. ...