Chiara Ferragni dopo Fedez | “qualcuno l’avrebbe consolata per bene” | il gossip bomba

La lite tra Chiara Ferragni e Fedez dopo il bacio con Rosa Chemical a Sanremo 2023

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Occhi puntati sulla presunta rottura tra. Davide Maggio, ospite di Pomeriggio 5, ha lanciato uncon protagonista l’imprenditrice digitale.: 'l' avrebbeper' Per quanto mi risulta sullac’è chi l’haper, diciamo che una persona in particolare le è stata molto vicina. Davide Maggio a Pomeriggio 5: “Per quanto mi risulta sullac’è chi l’haPER, diciamo che UNA PERSONA in particolare le è stata molto VICINA”pic.twitter.com/rGIUH1bNes — trashbiccis ...