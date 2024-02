Champions League | pagelle Napoli-Barcellona 1-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:11 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon ... (oasport)

Piacenza ha sconfitto lo Jastrzebski Wegiel per 3-2 (19-25; 30-28; 25-16; 22-25; 15-12) nell’andata dei quarti di finale della Champions League di ...

Si sono concluse tutte e 8 le gare di andata degli ottavi di Champions League . Ultime 4 squadre a scendere in campo il Napoli di Calzona, ...

Gol of the day, la Lazio ricorda la rete di Crespo con il Real Madrid in Champions – FOTO: Dopo la vittoria della scorsa settimana della Lazio con il Bayern Monaco, anche questa settimana è dedicata alla Champions League con Napoli e Inter impegnate con Barcellona e Atletico Madrid. Il 21 ...

Barcellona, il rammarico di Xavi: "Siamo un po’ tristi per il risultato, dovevamo vincere": Dopo il nostro vantaggio loro si sono svegliati quando invece dovevamo chiuderla, ma questa è la Champions League. Passi in avanti della squadra La squadra mi è piaciuta molto, ho visto dei progressi ...

Champions: Porto-Arsenal 1-0: (ANSA) - ROMA, 21 FEB - Porto batte Arsenal 1-0 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. A segno per i portoghesi Galeno al 49' ...