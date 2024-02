Calzona ammette | “C’è tanto da lavorare | ma buon finale”

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il nuovo tecnico del Napoli,, ai microfoni di Prime dopo il pareggio col Barca Francesco, nuovo tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Prime dopo il debutto sulla panchina azzurra contro il Barcellona. Come si sente? “Abbiamoda, ma ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo ritrovato la voglia di lottare. Abbiamo fatto unsecondo tempo e un ottimo. E’ chiaro che a livello tattico abbiamo da fare un passo avanti. Abbiamo messo in campo giocatori proveniente dalla Coppa d’Africa che non stavano benissimo. Quando staranno meglio gli chiederò molto di più, soprattutto nella fase difensiva. Non c’era pressione davanti, abbiamo concesso cambi gioco, spazi nelle linee. Concedere tutto questo a una squadra di questo ...

