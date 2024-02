Cagliari-Napoli | il club carica i tifosi | il post accende i social

Cagliari-Napoli, intervista doppia: Cagliari Club Piemonte vs Club Napoli Cagliari! | VIDEO CN24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) In vista del prossimo match di campionatoilsardoin città: nasce una polemica suiQuesta domenica, alle ore 15, il nuovodi Calzona scenderà in campo per affrontare la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. L’avversario è ildi Ranieri. Una trasferta non facile per i partenopei, su un campo complicato e contro una squadra alla disperata ricerca di punti utili per la salvezza. Tra i calciatori di spicco deldi Ranieri c’è una vecchia conoscenza del. Si tratta di Gianluca Gaetano, passato in prestito ai rossoblù durante il calciomercato invernale. L’ex azzurro ha messo a referto due reti nelle ultime due partite con i sardi, chissà ...