Benevento 5 | al PalaTedeschi arriva l’Itria Milucci | “Sfida ostica”

Benevento 5, al PalaTedeschi arriva l'Itria

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl GG Team Wear5 torna al. La squadra di Andrea Centonze, domani alle 20.30, ospitaper l’anticipo della ventesima giornata. Matteo Mazzoni (Ferrara) ed Emanuele Roscini (Foligno) saranno gli arbitri del match, Antonio Nappo (Ercolano) il crono. “Era importante ritrovare sorriso e vittoria dopo l’amara eliminazione dalla Coppa – dice Vincenzo, alla vigilia del match contro.- Ora siamo pronti per ladi domani”. Il club pugliese, infatti, ha eliminato il Manfredonia in Coppa Italia sovvertendo il fattore campo e staccando il pass per le Final Four. “Verranno qui sulle ali dell’entusiasmo – continua il numero dieci giallorosso.- Hanno fatto un mercato oculato e importante, si ...