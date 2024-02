Automotive al punto di svolta | “Incentivi ok | ma serve più supporto alla transizione lungo tutta la filiera”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Il confronto col governo è aperto e vivace, ma il settore dell’vive di oscillazioni e trend a medio-termine che richiederebbero velocità di intervento e una chiara linea di indirizzo non solo per i costruttori ma anche perunafatta di componentisti che servono le più grandi case automobilistiche europee. Una richiesta che arriva soprattutto dai sindacati e dal segretario nazionale della Fim Cisl, il bergamasco Ferdinando Uliano, che da sempre si occupa delle vicende del gruppo Stellantis, holding multinazionale fondata da Fiat Chrysler Automobiles e dal Groupe PSA che controlla ben quattordici marchi, da Abarth ad Alfa Romeo, da Fiat a Lancia, passando per Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall. L’impulso alle transizioni ecologica ...