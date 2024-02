Alunni disabili, la lotta di mamma Manuela: "In Campania siamo rovinati"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiUn contenzioso amministrativo, per il riconoscimento del diritto allo studio al figlio disabile. Un’associazione creata per fare rete tra famiglie con analogo problema e denunciare una situazione “drammatica” degli scolari contà.Udito è ladi Samuele, 14 anni, affetto da tetraparesi spastica. È iscritto al primo anno dell’istituto superiore Giustino Fortunato del Vomero. Ma non è mai potuto andare a scuola, come riportato giorni fa dal Riformista., assistita dallo studio legale Mangiapia, invoca la presenza di un operatore socio sanitario. La nomina però non è mai arrivata, nonostante un’ordinanza cautelare del Tar. Il braccio di ferro, adesso, prosegue. A maggio ci sarà un’altra udienza. Nella vicenda sono ...