Un altro terribile incidente si è verificato in montagna. Alessandro Fiorito , pilota di linea, è morto dopo essersi lancia to con la tuta alare dalla ... (thesocialpost)

Alessandro Fiorito, ex pilota di 62 anni, muore dopo il lancio con la tuta alare. «La vela non si è aperta, è precipitato per 300 metri»: È Alessandro Fiorito il base jumper di 62 anni, residente a Gallarate, in provincia di Varese, l'uomo morto ieri dopo essersi lanciato dalla parete del Forcellino, nelle montagne ... leggo

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi omicidio Carol Maltesi: Davide Fontana condannato all’ergastolo: Sesta posizione per Charles Leclerc con l’altra Ferrari. Ultime notizie, morto un uomo a Lecco dopo un lancio con la tuta alare Alessandro Fiorito, 62enne pilota di cargo commerciali, è morto ... ilsussidiario

Bambini: il talento sboccia dove non te l’aspetti. Spesso si nasconde in ambienti ostili: Pensiamo ad Alessandro Manzoni: nato in una famiglia con una madre ... a parlare tardi tanto da essere considerato letteralmente un idiota; eppure, poi era fiorito. Significativamente, Sartre, poi, ... huffingtonpost