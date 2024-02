Treviglio | impennate e guida senza patente | multa da settemila euro alla famiglia in moto

Treviglio, la gita in moto costa cara: uomo sanzionato per settemila euro e veicolo sequestrato: A causa di impennate pericolose, un uomo è stato sanzionato: la due ruote non era immatricolata nè assicurata. Inoltre la figlia di 13 anni era alla guida di uno scooter senza patente ...

Impenna la moto per mostrare come si guida ai figli: multa da settemila euro in provincia di Bergamo: E' costata cara una gita in moto con i figli a un quarantanovenne bergamasco. Arrivato davanti al centro sportivo di Treviglio ha pensato bene di impennare per diversi metri la moto da cross ...

Impenna con la moto davanti ai figli, ma dietro di lui passa un vigile: maximulta di 7mila euro al papà: È costata cara una gita in moto con i figli a un quarantanovenne bergamasco, che, arrivato davanti al centro sportivo di Treviglio ha pensato bene di impennare e guidare in questo modo per diversi ...