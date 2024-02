Tennis | la sfortuna perseguita Carlos Alcaraz | si ritira dal Rio Open

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) La fortuna è cieca, mentre la sfiga ci vede benissimo in genere ein questo periodo lo sta sentendo sulla sua pelle. Dopo un inizio di stagione un po’ al di sotto delle aspettative, è arrivata un’altra doccia fredda per ilta. Tra i grandi protagonisti del Rio, nella notte è sceso in campo per il suo primo incontro ma dopo appena 2 game si è visto costretto a dover lasciare il terreno di gioco. Una brutta distorsione della caviglia gli ha impedito di continuare la partita e così lo spagnolo ha preferitorsi per non rischiare di aggravare la situazione. Non è di certo un buon periodo per il numero 2 del mondo che ora punta a ristabilirsi pienamente per gli Indian Wells, anche per mantenere la sua posizione nel ranking, visto che Sinner è pronto ad insidiarlo. Niente da ...