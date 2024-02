Sudtirol vs Bari | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Le due squadre si ritrovano di fronte dopo la semifinale playoff della scorsa stagione, obiettivo che stavolta appare lontano.vssi giocherà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 14 presso lo stadio DrusoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli altoatesini sono quattordicesimi con 28 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Valente è reduce da un periodo altalenante con tre sconfitte, una vittoria e un pareggio. L’effetto Iachini fin’ora ha dato i suoi frutti con sei punti in due partite. Il percorso per arrivare ai playoff si è messo così in discesa, ma occorre mantenere quella continuità mancata con la gestione Marino. LE...

