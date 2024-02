Simeone ha chiesto il cambio di Barella durante Inter-Atletico Madrid | la mossa della disperazione

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)ha rischiato di ritrovarsi in panchina nel primo tempo per colpa di: il Cholo a grandi gesti haildel centrocampista dopo un contrasto, era una strategia.

Champions: l'Inter batte (di misura) anche l'Atletico Madrid e stasera il clou Napoli - Barcellona: ...si possono lasciare così tante occasioni a una squadra forte come l'Inter " l'analisi di Simeone - . De Laurentiis Non è contento della situazione e mi ha chiesto di credere fermamente ai nostri ...

Inter, è un Barella mostruoso: ... Simeone ha fatto il possibile per non perdere , e non solo per via del dimezzamento di Morata. Temendo in particolare la superiorità e il ritmo del centrocampo di Inzaghi, Il Cholo ha chiesto un ...

Walter Mazzarri in conferenza stampa prima di Napoli - Genoa: ... poi voi, tutto il mondo calcistico intorno al Napoli mi avete chiesto Kvara, ultimamente ma già ... Pensando a tante cose, non avevamo giocato peggio del Milan, s'è preso un palo con Simeone e un altro'.