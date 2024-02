Sedicenne morto in strada nel giorno del compleanno | “Ucciso da mix di alcol e droga”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È stato un cocktail di droghe e sostanze psicotiche a causare la morte del 16enne trovatoall’alba del 6 novembre scorso in via Duca d’Aosta, a Lecce, dopo aver festeggiato con amici il suo. Il risultato dell’indagine tossicologica, effettuata dal medico legale Alberto Tortorella nel corso dell’autopsia, è stato depositato sulla scrivania del pubblico ministero Maria Vallefuoco, titolare del fascicolo in cui si ipotizza il reato di morte come conseguenza di altro reato a carico di ignoti. Gli esami disposti dalla Procura confermano di fatto i racconti fatti da alcuni testimoni agli investigatori. Secondo le versioni fornite, infatti, l’adolescente aveva assunto sostanze stupefacenti. Leggi anche: Valentino falciato in bici a 15 anni, no al patteggiamento per Bogdan Pasca: “Guidava senza patente e ubriaco” L’ipotesi dell’incidente ...