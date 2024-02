Schlein contestata a Cagliari da attivisti pro Palestina | imbarazzo e spintoni video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Doveva essere un bagno di folla l’arrivo di Ellyin Sardegna a sostegno di Alessandra Todde, la candidata scelta da Pd e 5Stella per strappare l’isola al centrodestra. Invece la segretaria del Pd è stata accolta da pesante contestazione di alcuni rumorosi militanti proAppena ha messo piede nel foyer del Teatro Massimo diun gruppo di manifestanti, giovani e non, al grido di “libera” ha inveito contro la segretaria difesa a fatica dal suo staff. Sono una ventina, urlano e sventolano bandiere palestinesi, al grido “libera” e “Israele sionista, Stato terrorista”. Per alcuni interminabili minuti sono loro i protagonisti sotto i flash dei fotografi. Spingono, alzano la voce, ...