Roma-Feyenoord | De Rossi smaschera l’ultima bugia su Mourinho

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) “L’Olimpico è pieno grazie a”, è questasull’allenatoreta dall’arrivo di Daniele De. Lasi prepara al ritorno dei 16esimi di finale di Europa League con il chiaro obiettivo di staccare il pass per gli ottavi di finale. L’arrivo un panchina dell’ex centrocampista ha permesso alla quadra di cambiare passo e le prospettive per la seconda parte di stagione sono sempre più interessanti. Come riportato dalla società giallorossa, per la sfida contro gli olandesi è previsto il record di presenze all’Olimpico con oltre 67mila persone allo stadio. “Ci sarà sold out ancora una volta, per spingere la nostra squadra. Si potrà contare anche sull’apporto del Distinto Nord-Ovest, generalmente riservato alla tifoseria ospite, ma ...

“ arrivare in finale? Abbiamo le possibilità per farlo, abbiamo una squadra forte, giochiamo bene. Vogliamo tornare in finale e possibilmente ... (sportface)

Roma, De Rossi: «Lukaku Non mi interessano solo i gol, i tifosi…»: Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord di Europa League. PARTITA– «Se loro recuperano quei due-tre giocatori che non c’erano l’altra volta sicuramente avranno ...

Roma, la carica di Dybala prima del Feyenoord: "Tutto per De Rossi e i tifosi": La Roma si aggrappa a lui e a Lukaku, soprattutto, per passare domani il turno di Europa League contro il Feyenoord. Paulo Dybala non ha dimenticato la notte di Budapest e le lacrime e non ha ...

Roma, Cristante: «Voglio chiudere la carriera qui, sul Feyenoord…»: Bryan Cristante ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Feyenoord di Europa League. TIFOSI– «E’ una cosa che fa la differenza, dobbiamo solo ringraziare i tifosi per questa atmosfera.