Perché il Napoli ha preso Calzona soltanto adesso? Cannavaro | “L’errore è stato un altro”

NAPOLI - " Calzona? Devo ringraziarlo perché mi voleva nello staff, me ne ha parlato anche oggi il ancora tempo per venire a Napoli ha ribadito ad Aurelio De Laurentiis - con il quale ha preso

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) L'ex difensore campione del mondo non è tenero nei confronti del presidente, De Laurentiis. L'intervento in tv del diesse, Meluso, gli offre il gancio per una riflessione critica.