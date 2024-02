Per il reddito energetico sono in arrivo 200 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ilè regolato dal Decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 novembre. Il Dm detta le regole per accedere al Fondo nazionale che ha una dotazione di 200di euro per finanziare il cosiddettoper il biennio 2024/2025. I finanziamenti a disposizione del Fondo dovranno essere suddivisi tra tutte le Regioni, anche se a quelle con maggior bisogno di tutela in ambitosaranno assegnati importi più corposi. Nell’ambito del bonus fotovoltaico, che prevede diverse misure, ilspicca per la modalità di funzionamento visto che, concesso come incentivo a carattere regionale, è finanziato da un fondo che si autoalimenta. I beneficiari dell’incentivo a fondo perduto per ...