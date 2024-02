Non vuoi pulire e chiedi pure la mancia? | la cameriera e il video virale | esplode la polemica | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Ildi unasta facendo il giro del mondo. Tutti noi usciamo a cena, magari in pub o al ristorante o in pizzeria e spesso, quando si è tanti, si lascia tanta sporcizia sui tavoli: tovaglioli e magari anche qualche avanzo di cibo o salse non consumate. Ebbene unaha postato unsu Tik Tok in cui ha chiesto più educazione ai clienti e si è lamentata del comportamento dei clienti. Le sue parole sono state molto chiare neldivenutosul web. Nella clip la, Sach, libera il tavolo, sistema i piatti e i cestini del pane, prende i tovaglioli sporchi e li butta in un contenitore e poi raccoglie le posate con un'espressione davvero disgustata. A questo punto arriva la frase: "Perché la gente, adulta, lascia i tavoli così dopo ...