Non è la Rai | le ex ragazze rompono il silenzio sui rapporti tossici | tutti senza parole

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Le ex protagoniste di Non è la Rai hanno lanciato un appello contro iattraverso una loro canzone, cosa hanno detto Non è la Rai, lo storico programma che ha lanciato, tra le altre, la carriera di Ambra Angiolini, è finito da quasi trent’anni – l’ultima puntata è stata trasmessa su Italia 1 il 30 giugno del 1995 -, eppure si continua a parlare di lui. Il varietà ideato e diretto da Gianni Boncompagni è stato un successo di pubblico, ma è stato spesso anche criticato. Claudia Gerini e Ambra Angiolini, due ex protagonisti di Non è la Rai (Foto Ansa) – cityrumors.itIn primis per le esibizioni delle, di frequente in playback, ma anche per alcune prese di posizione politiche che hanno avuto come protagonista l’attrice e conduttrice Ambra. Rimanendo sul primo punto, chi sicuramente non aveva bisogno di essere ...