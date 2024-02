Nel Sannio si gira un importante film internazionale | a breve casting e riprese

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnsaràto nel. Si tratta del secondo capitolo di ‘Darkside Witches’, horror del 2015 scritto e diretto da Gerard Diefenthal, che figura anche nel cast artistico nei panni di Don Gabriel, un prete esorcista. Il lungometraggio narra di sei donne innocenti che furono accusate di essere streghe e condannate al rogo. Sebbene i dettagli sul nuovo progetto siano ancora top secret, sappiamo che leinizieranno il prossimo aprile a Sassinoro, in provincia di Benevento, e si protrarranno per circa un mese. La Majestic XII, società che produrrà la pellicola, ha già aperto iin tutta Italia e all’estero per cercare un’attrice professionista per un ruolo chiave. Nello specifico, l’attrice ideale ...