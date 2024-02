Napoli-Barcellona oggi in tv | canale | orario e streaming Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 febbraio 2024)alle 21.00si sfidano nell’andata degli ottavi di finale di. Sfida molto importante per entrambe le squadre, che non stanno vivendo una grande annata in campionato e puntano alle coppe per risollevare le rispettive stagioni. Il match sarà visibile in esclusiva su Amazon Prime, collegabile anche su console e a televisori di ultima generazione oltre che a pc e mobile. SportFace.