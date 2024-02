Morto a 50 anni Ewen MacIntosh | star di ‘The Office’

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) (Adnkronos) – Èa 50l'attore e comico, conosciuto per il suo ruolo di Big Keith nella serie tv 'The Office'. La causa della morte dinon è stata confermata, ma l'attore è deceduto alla Willow Green Care Home di Darlington. L'agenzia dell'attore, la Just Right Management, ha comunicato che