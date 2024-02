Monete | l’esemplare da 1 cent che fa impazzire tutti | può valere 7mila euro

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Esistono esemplari didal valore inimmaginabili. Alcuni tagli, anche da 1dipossonouna fortuna. Gli appassionati di collezionismo sono alle prese quotidianamente con dubbi e riflessioni circa i passi da compiere per arricchire il proprio archivio delle meraviglie, per cosi dire. Negli ultimi anni, entrando nel merito della questione, per quel che riguarda lema anche le banconote e in linea di massima molti altri oggetti, c’è stata una vera e propria esplosione di consensi. In tutto questo, la regia del fenomeno non può che essere assegnata, di fatto, al web. Esemplari rari – informazioneoggi.itLa nascita di contesti sempre nuovi di studio, confronto e scambio, la sicurezza degli stessi portali per quel che riguarda la compravendita dei vari esemplari di cui gli stessi ...