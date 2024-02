Massacrata di botte in mezzo alla strada Allontanato l’ex

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) È un episodio da codice rosso. Era stata colpita dal compagno incon pugni e testate al capo che le avevano provocato delle lesioni al punto da essere ricoverata in ospedale per accertamenti. Dopo quel giorno, venerdì 2 febbraio, la donna di 42 anni, ha deciso di sporgere querelastazione dei carabinieri di Ponte San Pietro nei confronti del suo aggressore, un uomo di 42 anni. Sabato è scattato il provvedimento. Le indagini sono scattate dopo la denuncia della donna. Gli elementi di prova raccolti durante gli accertamenti hanno consentito di emettere il provvedimento cautelare a carico dell’uomo imponendogli di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dvittima e di mantenersi a una distanza di almeno cinquecento metri.

