Luciano Darderi | “Obiettivo top50 entro fine anno Mio fratello ha talento | spero che viaggeremo insieme”

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Un nuovo prospetto su cui puntare? Il tempo ci dirà. Di sicuro,ha lavorato e lavorerà duro per continuare a scalare la classifica mondiale. La vittoria del torneo ATP di Cordoba ha permesso all’italo-argentino di entrare nell’ambita top-100, ovvero il gruppo dei migliori 100 tennisti del mondo. Tuttavia, il percorso è appena iniziato e le trappole non mancher. Ne sa qualcosa il ragazzo nato a Villa Gesell (Argentina), trasferitosi all’età di 11 anni in Italia con papà Gino e il fratellino Vito, classe 2008 di cui si parla un gran bene, per avere più opportunità di farsi strada nel tennis. Da qui il connubio con il Bel Paese. Di questo e di altro ha parlato ai microfoni di OA Sport. Già nel 2023 avevi mostrato importanti progressi, ora sembri definitivamente esploso nel circuito ATP: quali gli ingredienti di questo ...