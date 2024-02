Liberamente | via al Salone dedicato al tempo libero | allo sport e alla vita all’aria aperta Il programma

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Bologna, 21 febbraio 2024 – Sono moltissime le proposte di ‘’, ilal, al divertimento,che si terrà nel quartiere fieristico di Bologna da venerdì 23 febbraio a domenica 25 febbraio. CONFERENZA STAMPA "" Con oltre 20mila metri quadrati di esposizione, e moltissimi espositori per esplorare a pieno l’offertaiva, ma non solo, del territorio. Ancor prima del taglio del nastro si annunciano numeri molto positivi che confermano la validità della formula della manifestazione: i camperisti che hanno prenotato una piazzola nell'area antistante il quartiere fieristico hanno ...

Genzano, lavori in…Corso: rifacimento manto stradale su via Rosselli e Corso Gramsci: L’intervento di rifacimento del manto stradale ha interessato via Fratelli Rosselli e Corso Gramsci, fino alla principale piazza cittadina. L’operazione, attesa da tempo dagli abitanti e dagli ...

Amici, Marisol al Serale: la reazione speciale non vista della famiglia: Durante la puntata domenicale, la maestra Celentano ha dato il via libera a Marisol che subito dopo ha ricevuto una sorpresa speciale con la chiamata alla famiglia. Un qualcosa di davvero emozionante, ...

Stucky ispettore trevigiano: la troupe in città tra un mese e domenica via ai provini: È “L’ispettore Stucky”, interpretato da Giuseppe Battiston per l’omonima serie di Rai2, liberamente tratta dai celebri romanzi ... al Teatro Aurora di Treviso (via Venier, 28) dalle 14.30 alle 18.