La sorella di Perla Vatiero non si fida di Letizia e Anita: “Questa cosa non la concepisco” – VIDEO: La sorella di Perla Vatiero non si fida di Letizia Petris e Anita Olivieri: "Questa cosa non la concepisco", ecco il video.

Grande Fratello: "Greta Rossetti è completamente diversa da Temptation Island", parla la sorella di Perla Vatiero: Il rapporto speciale nato tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti continua a essere argomento di discussione sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. A dire la sua sulla questione ci ha pensato ...

Grande Fratello, parla la sorella di Perla: “Se Mirko le chiedesse di uscire…”: In una recente intervista, la sorella della concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero ha detto la sua su lei e Mirko Brunetti.