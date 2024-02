Sanremo si ama, Sanremo fa tendenza, volenti o nolenti, anche in fatto di beauty : il trucco e il “parrucco” fanno il look , ergo il personaggio, ergo ... (iodonna)

Roberto Cavalli collezione Autunno/Inverno 2024-2025: Il wet look di Melissa Satta: alle sfilate di Milano segue il trend dei capelli effetto bagnato Melissa Satta ha partecipato alla sfilata di Diesel durante la Milano Fashion Week. Roberto Cavalli ...

Il wet look di Melissa Satta: alle sfilate di Milano segue il trend dei capelli effetto bagnato: È stato un trend molto gettonato anche al Festival di Sanremo, tra gli artisti in gara. Il wet look nato negli anni Sessanta è stato un vero e proprio must negli anni Novanta, quando tutti i teenager ...

L’anima molto rock dei tagli capelli corti del Festival di Berlino 2024: Lontano dal fascino Old Hollywood, via dal glam infiocchettato di alcuni red carpet oltre oceano, i beauty look di attrici e registe riscoprono anime molto più rock. Siamo al Festival Internazionale ...