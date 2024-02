Grande Fratello | la madre di Greta Rossetti offende pesantemente Simona Tagli | Maiale con i tacchi

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marcella Bonifacio,dell'ex tentatrice, ci va giù pensate contro lache ha non ma mostrato molta simpatia nei confronti della sua compagna d'avventura al

Nella serata del 21 febbraio ci sarà la nuova puntata in diretta del Grande Fratello . E i fari saranno puntati soprattutto su Greta , che non potrà ... (caffeinamagazine)

Stasera 21 febbraio va in onda su Canale 5 la trentottesima puntata de il Grande Fratello : ecco le anticipazioni di quello che vedremo. Questa sera, ... (movieplayer)

Marco Maddaloni - Grande Fratello (US Endemol Shine) Il Grande Fratello arriva alla trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova ... (davidemaggio)

Grande Fratello, l'inaspettata confessione di Varrese: "Ho un sogno nel cassetto...": Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 338.830.70.94 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...

Grande Fratello: stasera il confronto-scontro tra Beatrice e Maddaloni, l’ira di Federico, l’eliminato: Il Grande Fratello arriva alla trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del mercoledì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto ...

Grande Fratello anticipazioni puntata 21 febbraio: Beatrice e Marco a confronto, risultato del televoto: Questa sera, 21 febbraio 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show è giunto al suo trentottesimo appuntamento. Nel corso della puntata, ...