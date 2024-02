“È sconcertante” L’ira della polizia per le parole di Parenzo sul corteo per Navalny

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il caso dell’identificazione dei manifestanti scesi in piazza per deporre alcuni fiori in ricordo di Alexejfa ancora discutere. La sinistra ha urlato allo scandalo, la Questura ha fatto sapere che si è trattato di un normale controllo, forse causato dall’eccesso di zelo degli operatori, e anche il ministro Piandedosi ha ricordato che chiedendo i documenti lanon limita in alcun modo la libertà di espressione o di manifestazione. Da giorni, inutilmente, i sindacati dispiegano in tutte le salse che ”l’attività di identificazione da parte delle forze dell’ordine nel corso delle manifestazioni è assolutamente normale e non dipende minimamente dai motivi per i quali si manifesta”. Come ripete Valter Mazzetti, segretario generale FSP, l’identificazione altro non è che “un tipo di controllo previsto in diverse ...