Dybala | 'Futuro? Mi vedo con la Roma | vediamo che succede' E ammicca all'Arabia Saudita

Il club giallorosso appare in netta ripresa. Paulo Dybala resta uno degli uomini chiave del campionato, i numeri parla no chiaro. Nonostante la sua ... (serieanews)

Dybala è il nome in cima alla lista di De Rossi e dei Friedkin per il presente e per il futuro: l’argentino non ha dubbi Paulo Dybala non ha ... (calcionews24)