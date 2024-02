Di Gregorio | Spalletti lo segue e Galliani fissa il prezzo per il mercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Michele Diè finito nella lista diper l’Italia e intantoildel portiere del Monza Il nome di Michele Diva tenuto assolutamente d’occhio. Gli scout dil’hanno visionato più volte dal vivo nell’ultimo trimestre e ci stanno facendo un pensierino in chiave Nazionale. Sulinvece va registrato il no del portiere alle sirene provenienti dalla Premier League. Il Newcastle a gennaio si era fatto avanti, ma il portiere scuola Inter preferirebbe restare in Italia. Il Milan lo tiene d’occhio nel caso in cui Mike Maignan non dovesse rinnovare e arrivasse dalle parti di via Aldo Rossi una maxi-offerta. Intantoha giàto il ...