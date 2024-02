Chi eleggeranno i sardi | regionali | il punto di Alessandra Ghisleri e pochi giorni dal voto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Adalregionale in Sardegna, dove la sfida è tra Paolo Truzzu per il centrodestra eTodde per il campo largo, Pd e M5s uniti, a fare ilsu quello che potrà essere il verdetto delle urne ci pensa, la regina dei sondaggi, che dice la sua a Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella. Sullo sfondo anche il ruolo del terzo incomodo, Renato Soru, candidato indipendente che potrebbe creare più di un grattacapo alla candidata del centrosinistra. Tant'è,commentando gli ultimidi campagna spiega che "ci raccontano che sicuramente ihanno letto i sondaggi, hanno letto quello che diceva Pier Luigi Bersani", anche ...