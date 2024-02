Censurato dalla Rai? | Dargen D' Amico rovina la festa a Floris | gelo in studio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Il cantanteD'laa Dimartedì, il programma condotto su La7 da Giovanniche inizia l'intervista a spron battuto: "È statoin?". Il riferimento è alla trasmissione Domenica In in onda al termine del Festival di Sanremo, in cui Mara Venier ha interrotto una digressione del cantante di "Onda alta" sul tema dei migranti per dare il tempo agli altri artisti di esibirsi. Apriti cielo, la sinistra ha tuonato per il bavaglio di Tele-Meloni. Ebbene, a fornire la sua versione è lo stesso D'. Alla domanda se è statorisponde secco: "No". E poi spiega: "Credo di aver avuto un trattamento abbastanza elastico nei miei confronti in. Nessuno mi ha mai chiesto quello che ...